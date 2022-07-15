Про це пише авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на джерела.

Важливо Патрушев грає головну роль у плані Путіна, – Гудков

Який стосунок патрушев має до війни росії проти України

За даними видання, історичне засідання ради безпеки, яке вирішило розпочати війну проти України, було повністю зрежисовано патрушевим, він же визначав і цілі вторгнення.

У перші 3 місяці війни, розлючений провалом бліцкригу путін майже зник з поля зору. патрушев же, навпаки, активно "світився", пояснюючи сенс вторгнення у численних інтерв'ю, хоча багато років залишався поза кадром.

Тепер патрушев перетягнув на себе такий обсяг відповідальності і набрав стільки ваги, що дозволив собі вийти у публічне поле без втрати впливу, який продовжує зростати,

– повідомляє видання.

патрушев старший за путіна, але на здоров'я не скаржиться

патрушев старший за чинного президента росії на рік. Однак попри це, він не скаржиться на здоров'я. Тоді як про здоров'я путіна вже давно говорять не в позитивному для нього ж ключі. Очільник росії після початку війни лише одного разу вилетів за межі країни. Тоді як патрушев встиг здійснити багато офіційних візитів, зокрема на ОДКБ до Єревану, де звинуватив Америку в "необачній експансії".

Видання опитало представників російської еліти, знайомих з обома політиками і резюмує:

патрушев – пияка, туго думаючий, справжній силовик, найкращий із представників радянського КДБ, у його світі СРСР не розпадався, а продовжує жити в американсько-російському протистоянні.

Російські експерти підтверджують солідну вагу патрушева, але деякі вважають, що наступником Путіна буде молодший політик – серед них називають і сина секретаря ради безпеки, міністра сільського господарства дмитра патрушева.

Цікаво! Російський правозахисник Марк Фейгін навпаки вважає, що путін не передасть повноваження патрушеву. На його думку, путін не зможе передати керівництво. Якби йому вже "припекло", то він швидше поставить свою дочку катерину тихонову. Це для нього більш прийнятно та є кращим варіантом.

Повне інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео