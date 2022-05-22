Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, Патрушев особисто не “мітить” на місце Путіна. Він цього не хоче.

"Він і не потягне, бо в нього немає нічого з того, що було в Путіна, коли він став президентом", – наголосив Фейгін.

Правозахисник зазначив, що Путіна Єльцин не просто зробив прем'єром, а посадив на своє місце. Єльцин пішов з посади президента за три місяці до виборів і залишив Путіна виконувати його обов'язки.

А Путін не зможе передати керівництво. Якби йому вже "припекло", то він швидше поставить свою дочку Катерину Тихонову. Це для нього більш прийнятно та є кращим варіантом. Вона своєю чергою змінила б прізвище на Путін. А от Патрушева точно ні (не поставить на своє місце – 24 канал),

– заявляє Фейгін.

Правозахисник згадує, що у 2008 році перед виборами Путін вибрав своїм наступником не генерала Іванова з КДБ, бо знав, що той його може легко вбити, а призначив Медвєдєва.

"А зараз ще жорсткіші люди в оточенні Путіна. І Патрушев з таких, він ні перед чим не зупиниться. Тому я не дуже вірю в фігуру Патрушева, як такої", – додав Фейгін.

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