Такое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его словам, Патрушев лично не "метит" на место Путина. Он этого не желает.

"Он и не потянет, потому что у него нет ничего из того, что было у Путина, когда он стал президентом", – подчеркнул Фейгин.

Правозащитник отметил, что Путина Ельцин не просто сделал премьером, а и посадил на свое место. Ельцин ушел с поста президента за три месяца до выборов и оставил Путина выполнять его обязанности.

Путин же не сможет передать руководство. Если бы ему "припекло", то он скорее поставит свою дочь Екатерину Тихонову. Это для него более приемлемо и является предпочтительным вариантом. Она в свою очередь сменила бы фамилию на Путин. А вот Патрушева точно нет (не поставит на свое место – 24 канал),

– заявляет Фейгин.

Правозащитник вспоминает, что в 2008 году перед выборами Путин выбрал своим преемником не генерала Иванова из КГБ, потому что знал, что его может легко убить, а назначил Медведева.

"А сейчас еще более жесткие люди в окружении Путина. И Патрушев из таких, он ни перед чем не остановится. Поэтому я не очень верю в фигуру Патрушева, как таковой", – добавил Фейгин.

Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным:



Патрушева не воспринимают всерьез