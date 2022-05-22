Американский режиссер Оливер Стоун, известный своей поддержкой Путина, рассказал, что знает на этот счет. Он заверил, что Путин якобы уже переболел раком.

К теме Путин болен раком, – Буданов заявил, что в России готовят госпереворот

У Путина был рак, и я думаю, он победил его, но он еще был изолирован во время коронавируса. Возможно, он потерял связь с людьми,

– заявил режиссер.

При этом Стоун отметил, что не может сказать ничего точно, потому что не знает.

Утратил контакт с людьми

Стоун оправдывает Путина, мол, из-за долгого времени в самоизоляции тот мог потерять контакт с людьми.

В эфире американского телеканала режиссера-путиниста спросили, почему российский диктатор отважился на вторжение в Украину. Он во всем обвинил разведку. Якобы агенты могли предоставить Путину неправильную информацию.

"Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли предоставить живущие в Украине россияне. Это могло быть одним из факторов, что он некорректно оценил последствия войны", – размышляет Стоун.

Почему заявления Стоуна – это пропаганда

Журналист и политик Сергей Лещенко не устает развенчивать и объяснять украинцам, в чем заключаются мифы российской пропаганды. Наши люди должны отличать правду от лжи, ведь ведется и информационная война тоже. Лещенко обратил внимание и на заявления Стоуна.

По словам Лещенко, режиссер Стоун – сторонник теорий заговоров. Кроме того, он активно помогает Кремлю распространять российскую пропаганду. Это играет россиянам на руку, потому что так могут оправдывать свои действия и показывать, что международное сообщество их поддерживает.

Стоун распространяет российскую чушь о том что Украина является частью так называемого американского плана и до 2014 года была нейтральным государством. А после Россия стала для нее врагом. Украинские власти он также окрестил режимом, в лучших традициях российских нарративов.

При этом Стоун не единственный, кто говорит о болезни Путина. О ней говорил и главный разведчик Украины Кирилл Буданов. Также об этом известно и в российских кругах. К примеру, такие разговоры вел приближенный к Путину олигарх.

Вас может заинтересовать мнение о мести России: смотрите видео