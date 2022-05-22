Американський режисер Олівер Стоун, який відомий своєю підтримкою Путіна, розповів, що знає з цього приводу. Він запевнив, що Путін нібито вже перехворів на рак.

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У Путіна був рак, і я думаю, він переміг його, але ще він був ізольований під час коронавірусу. Можливо, він втратив зв'язок з людьми,

– заявив режисер.

При цьому Стоун зауважив, що не може сказати нічого точно, бо не знає.

Втратив контакт з людьми

Стоун виправдовує Путіна, мовляв, через довгий час у самоізоляції той міг втратити контакт з людьми.

В ефірі американського телеканалу режисера-путініста запитали, чому російський диктатор наважився на вторгнення в Україну. Він у всьому звинуватив розвідку. Нібито агенти могли надати Путіну неправильну інформацію.

"Можливо, він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могли надати росіяни, які живуть в Україні. Це могло бути одним із факторів, що він некоректно оцінив наслідки війни", – роздумує Стоун.

Чому заяви Стоуна – це пропаганда

Журналіст та політик Сергій Лещенко не втомлюється розвінчувати та пояснювати українцям, в чому саме полягають міфи російської пропаганди. Наші люди повинні відрізняти правду від брехні, адже провадиться й інформаційна війна також. Лещенко звернув увагу й на заяви Стоуна.

За словами Лещенка, режисер Стоун – прихильник теорій змов. Окрім цього, він активно допомагає Кремлю поширювати російську пропаганду. Це грає росіянам на руку, бо так можуть виправдовувати свої дії і показувати, що, мовляв, міжнародна спільнота їх підтримує.

Стоун поширює російську нісенітницю про те, що Україна є частиною так званого американського плану і до 2014 року була нейтральною державою. А після – Росія стала для неї ворогом. Українську владу він також охрестив режимом, в найкращих традиціях російських наративів.

При цьому, Стоун не єдиний, хто каже про хворобу Путіна. Про неї казав і головний розвідник України Кирило Буданов. Також про це відомо й в російських колах. Наприклад, такі розмови вів наближений до Путіна олігарх.

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