Радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко розповів, що Стоун – прихильник теорій змов. Окрім цього, він активно допомагає Кремлю поширювати російську пропаганду, повідомляє 24 канал.

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Стоун роками підтримує Росію

Лещенко розповів, що країна-терористка намагається створити певну ілюзію підтримки своїх дій або принаймні виправдання з боку представників міжнародної спільноти. Для цього російські пропагандисти вишукують дедалі більше імен іноземного походження.

Зокрема, вони закликали на допомогу Олівера Стоуна – режисера, який останніми, напевно, вже не роками, а десятиліттями є прихильником теорій змови та підтримує російський наратив в інформаційному просторі,

– зауважив радник голови ОП.

Він додав, що на російському державному каналі Russia Today вийшла новина про те, що Стоун вважає український конфлікт американською історією. За словами режисера, Україна – це частина американського плану і до "перевороту" 2014 року вона була нейтральною, а після – Росія стала ворогом для нового київського режиму. Стоун переконує, що Україні потрібна стратегія напруженості, тому що саме вона змушує світ рухатися. Своєю чергою, виробники зброї буцімто задоволені, адже продають зброю цим державам.

"Це повторення логічних інформаційних пропагандистських рамок, які транслює Росія через різних їхніх "говорящих голов". У тому, що Олівер Стоун долучився до цього хору промовців, немає нічого дивного з огляду на його зв'язки як з самою Росією, так і з кумом Путіна Медведчуком", – зауважив Лещенко.

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Стоун зняв фільм з Медведчуком у головній ролі

Зокрема, Стоун зняв фільм "Нерасказанная история Украины", головними героями якого були наразі підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та президент Росії Володимир Путін.

"Ця стрічка була презентована на одному з кінофестивалів і начебто, як повідомляли брехливі медіа, отримала там гран-прі. Насправді жодних визначних нагород вона не мала, а єдине, що робив цей фільм, повторював інформаційно-пропагандистські кліше, які поширювала Росія", – додав радник голови ОП.

У цьому фільмі Стоун називає історію відносин між Україною та Росією з 2003 року "громадянською війною", а фактично головного героя стрічки Медведчука – "лідером опозиції".

"Ну, і плюс Стоун повністю повторює російську інтерпретацію подій Революції Гідності, називаючи це державним переворотом, американським сценарієм тощо. Тому немає нічого дивного, що в поточній ситуації Стоун долучився до підтримки та виправдання дій Росії щодо України", – зазначив Лещенко.

Радник голови ОП підсумував, що деякі люди, колись відомі своїми визначальними кінострічками, які стали частинами світового кінематографа, на жаль, зараз стали пропагандистами на користь держави-терористки.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка:

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