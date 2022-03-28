За даними речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, Кремль планує відправити Шойгу та Бортникова у відставку.

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Кого на Росії покарають за провал "військової операції"

Судячи з усього, саме міністр оборони та очільник ФСБ стануть першими "цапами-відбувайлами" на Росії.

Путін їх вважає винуватими, оскільки жоден з них не зміг реалізувати бліцкриг відносно України у зв'язку з невірною оцінкою розвідувальної інформації, слабку роботу агентури впливу, недооцінку міцності ЗСУ та неналежною підготовкою росармії,

– наголошує Братчук.

Натомість секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який виступає за продовження війни проти України, намагається посісти їхнє місце в оточенні російського диктатора. При цьому він уже почав узурповувати владу навколо себе.

Наступний удар ФСБ планує завдати головнокомандувачу військами нацгвардії Росії Віктору Золотову. Саме колишній охоронець Путіна може стати ще одним "цапом-відбувайлом" після усунення групи Медведєва від доступу до глави Кремля.

Медведєв, розуміючи крах російської економіки, готується до втечі. Його дружина регулярно літає власним літаком в Дубаї, куди вивозить капітали та накопичене майно,

– повідомляє Братчук.

Ще однією ціллю нового улюбленця Путіна Патрушева називають Рамзана Кадирова. ФСБ вкрай невдоволена ним. Можливо, чеченських бойовиків відправили в Україну саме для зачистки.

У ФСБ, розуміючи низький рівень підготовки бойовиків Кадирова саме до воєнних дій, розраховують на втрату найбільш підготовлених його бійців. Це також підтверджується нещодавніми боями під Києвом, де чеченці зазнали втрат. Крім того, під час одного з боїв російські військові цілеспрямовано розстріляли бойовиків Кадирова на одній з позицій,

– зазначає речник Одеської ОВА.

Путін шукає собі заміну: є 2 кандидати

Найбільшим своїм конкурентом Патрушев вважає Василя Шестакова – друга Путіна, президента Міжнародної федерації самбо у РФ. За даними, які потрапили в розпорядження Братчука, кремлівський диктатор бачить своїм наступником саме сина Шестакова. Водночас Патрушев хоче просунути на цю "роль" свого сина, тому й спробує дискредитувати сім'ю Шестакових.

Відомо, що зараз обидва можливі наступники Путіна працюють в міністерстві сільського господарства Росії: Патрушев-молодший обіймає посаду міністра, Шестаков молодший є його заступником.

Невдачі в Україні, невдоволення російського олігархату та посилення протиріч в оточенні вже зараз змушують Путіна та наближених до нього людей опрацьовувати варіанти його наступника, який міг би надати гарантії безпеки Путіну та наближеним до нього військовим злочинцям,

– підсумовує Сергій Братчук.

Схоже, теперішня російська влада сподівається, що зміна керівників вбереже їх від відповідальності. Але ми впевнені, що цього не трапиться. А Путін та його посіпаки обов'язково будуть належно покарані за вчинені злочини проти України.

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