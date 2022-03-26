Близько 2 тижнів Сергій Шойгу не з'являвся в пропагандистських ефірах та не брав участь у публічних протокольних заходах Кремля. І на це звернули увагу не лише українські, а й закордонні ЗМІ.

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У пояснення путінського прессекретаря Дмитра Пєскова про буцімто "надмірну зайнятість" міністра оборони Росії не повірили, схоже, навіть самі росіяни. Тож у Кремлі вирішили показати Шойгу.

Відео із Шойгу може бути архівним, – Геращенко

26 березня пропагандистський телеканал опублікував відео наради із кривавим міністром. У ній він нібито відзвітував про перебіг "військової операції" в Україні.

Шойгу також розкрив, чого саме бракує росармії. "Пріоритетами є високоточна зброя великої дальності, авіаційна техніка, а також підтримка бойової готовності стратегічних ядерних сил", – зухвало заявив він.

Водночас не факт, що ця нарада відбулася саме 26 березня. Імовірно, її зняли раніше, а відео випустили тільки тепер.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, насправді в Шойгу серйозні проблеми зі здоров'ям. Зараз російський міністр начебто перебуває у лікарні, а опубліковане відео зняте ще 11 березня.

Сьогодні випустили "консерву", щоб показати народу, що "пацієнт" живий і здоровий. Так-от: стан Шойгу погіршився, і він продовжує проходити лікування у військовому госпіталі імені Бурденка,

– переконує Геращенко.

Пропагандисти показали начебто живого Шойгу: дивіться відео

Нещодавно, 24 березня, пропагандисти вже пробували повернути Шойгу у кадр, вмонтувавши давніше відео із ним у нараду з Путіним.

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