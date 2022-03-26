За даними джерел 24 каналу у розвідці, Шойгу дійсно перебуває у критичному стані через отруєння за наказом Путіна. Кремлівський фюрер боявся свого ж міністра, а також у такий спосіб покарав його за провал операції з наступу на Україну.

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Має певні проблеми також керівник генштабу Росії Валерій Герасимов, але його зникнення з публічної площини звичайні росіяни майже не помітили.

Шойгу – перша жертва з найближчого оточення Путіна

Особа міністра оборони Шойгу у Росії є дуже розпіареною, його постать постійно обмусолювалася пропагандистами.

Кремлівський пул журналістів постійно публікував кадри зі всілякими нарадами та обговореннями "спецоперації в Україні".

Крім того, пропагандисти нахвалювали тактику, яку обрало російське керівництво у нашій державі, а також розповідали про "нечувані досягнення ЗС РФ".

Саме через це після майже двох тижнів зникнення Шойгу переполошилися не тільки російські ЗМІ, але й саме населення.

Оскільки таємнича відсутність міністра оборони під час "дуже успішної" війни неабияк натякає росіянам на те, що у Кремля справи дуже погані, у Путіна вирішили викручуватись.

Вже 23 березня тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони став генерал Дмитро Булгаков. Про це свідчить наказ, який підписав цей військовий злочинець.

У документі очільник російського відомства вказав, що пропагандисти мають створити фейкові фото та відеозаписи за участю Шойгу. Вони мають демонструвати людям, що міністр перебуває на своєму робочому місці.

Сфабриковані матеріали показуватимуть на всіх інформаційних каналах міноборони Росії до 30 березня.



У Росії показуватимуть фейкового Шойгу / Фото джерел 24 каналу

Шойгу живий, але його долю ще вирішують

За даними розвідки, станом на 25 березня Шойгу був ще живим. Путін остаточно не визначився з долею міністра. Кремлівський фюрер розглядає деякі варіанти: врятування Шойгу та повернення його на роботу з демонстрацією народу, оголошення міністра "агентом НАТО" з подальшою ліквідацією. Можуть у Росії також просто оголосити про раптову смерть міністра через інфаркт.

Що ж стосується Валерія Герасимова, то його, скоріш за все, заарештували працівники ФСБ. Очільника російського генштабу звинувачують у розтраті коштів та у провалі путінського бліцкригу. Цілком ймовірно, що у Кремлі вирішать списати всі невдачі на Герасимова чи Шойгу або ж навіть на двох одночасно.

Через відсутність серйозних успіхів в Україні росіяни також змінили багатьох генералів, які займалися безпосереднім командуванням військами. Велику кількість генералів відправили на заміну тих, кого ліквідували бійці ЗСУ. Втім, судячи з усього, змінити хід війни на цьому етапі росіяни навряд зможуть. Оскільки єдине, що можуть зробити окупанти, – поповнити розбиті підрозділи резервами. Нові з'єднання сформувати та укомплектувати технікою загарбники не можуть.