За даними джерел 24 каналу у розвідці, Шойгу дійсно перебуває у критичному стані через отруєння за наказом Путіна. Кремлівський фюрер боявся свого ж міністра, а також у такий спосіб покарав його за провал операції з наступу на Україну.
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Має певні проблеми також керівник генштабу Росії Валерій Герасимов, але його зникнення з публічної площини звичайні росіяни майже не помітили.
Шойгу – перша жертва з найближчого оточення Путіна
- Особа міністра оборони Шойгу у Росії є дуже розпіареною, його постать постійно обмусолювалася пропагандистами.
- Кремлівський пул журналістів постійно публікував кадри зі всілякими нарадами та обговореннями "спецоперації в Україні".
- Крім того, пропагандисти нахвалювали тактику, яку обрало російське керівництво у нашій державі, а також розповідали про "нечувані досягнення ЗС РФ".
- Саме через це після майже двох тижнів зникнення Шойгу переполошилися не тільки російські ЗМІ, але й саме населення.
- Оскільки таємнича відсутність міністра оборони під час "дуже успішної" війни неабияк натякає росіянам на те, що у Кремля справи дуже погані, у Путіна вирішили викручуватись.
- Вже 23 березня тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони став генерал Дмитро Булгаков. Про це свідчить наказ, який підписав цей військовий злочинець.
- У документі очільник російського відомства вказав, що пропагандисти мають створити фейкові фото та відеозаписи за участю Шойгу. Вони мають демонструвати людям, що міністр перебуває на своєму робочому місці.
- Сфабриковані матеріали показуватимуть на всіх інформаційних каналах міноборони Росії до 30 березня.
У Росії показуватимуть фейкового Шойгу / Фото джерел 24 каналу
Шойгу живий, але його долю ще вирішують
За даними розвідки, станом на 25 березня Шойгу був ще живим. Путін остаточно не визначився з долею міністра. Кремлівський фюрер розглядає деякі варіанти: врятування Шойгу та повернення його на роботу з демонстрацією народу, оголошення міністра "агентом НАТО" з подальшою ліквідацією. Можуть у Росії також просто оголосити про раптову смерть міністра через інфаркт.
Що ж стосується Валерія Герасимова, то його, скоріш за все, заарештували працівники ФСБ. Очільника російського генштабу звинувачують у розтраті коштів та у провалі путінського бліцкригу. Цілком ймовірно, що у Кремлі вирішать списати всі невдачі на Герасимова чи Шойгу або ж навіть на двох одночасно.
Через відсутність серйозних успіхів в Україні росіяни також змінили багатьох генералів, які займалися безпосереднім командуванням військами. Велику кількість генералів відправили на заміну тих, кого ліквідували бійці ЗСУ. Втім, судячи з усього, змінити хід війни на цьому етапі росіяни навряд зможуть. Оскільки єдине, що можуть зробити окупанти, – поповнити розбиті підрозділи резервами. Нові з'єднання сформувати та укомплектувати технікою загарбники не можуть.