Ворог продовжує зазнавати втрат на усіх можливих фронтах. Українські бійці нищать не лише російську техніку, а й самих росіян. Станом на суботу, 26 березня, можемо сказати про те, що окупантів стало на 16 400 менше.
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Втрати ворога станом на 26 березня
- Особовий склад – близько 16 400 осіб;
- Танки – 575 одиниць;
- Бойові броньовані машини – 1 640 одиниць;
- Артилерійські системи – 293 одиниці;
- РСЗВ – 91 одиниці;
- Засоби ППО – 51 одиниця;
- Літаки – 117 одиниць;
- Гелікоптери – 127 одиниць;
- Автомобільна техніка – 1 131 одиниця;
- Кораблі / катери – 7 одиниць;
- Цистерн з паливом – 73 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 одиниць;
- Спеціальна техніка – 19 одиниць;
- Пускові установки ОТРК / ТРК – 2 одиниці.
Зазначимо, що усі дані уточнюються. У Генштабі наголошують, що точний підрахунок ускладнюється, адже бойові дії все ще тривають.
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