Ворог продовжує зазнавати втрат на усіх можливих фронтах. Українські бійці нищать не лише російську техніку, а й самих росіян. Станом на суботу, 26 березня, можемо сказати про те, що окупантів стало на 16 400 менше.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Втрати ворога станом на 26 березня

  • Особовий склад – близько 16 400 осіб;
  • Танки – 575 одиниць;
  • Бойові броньовані машини – 1 640 одиниць;
  • Артилерійські системи – 293 одиниці;
  • РСЗВ – 91 одиниці;
  • Засоби ППО – 51 одиниця;
  • Літаки – 117 одиниць;
  • Гелікоптери – 127 одиниць;
  • Автомобільна техніка – 1 131 одиниця;
  • Кораблі / катери – 7 одиниць;
  • Цистерн з паливом – 73 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 одиниць;
  • Спеціальна техніка – 19 одиниць;
  • Пускові установки ОТРК / ТРК – 2 одиниці.

Зазначимо, що усі дані уточнюються. У Генштабі наголошують, що точний підрахунок ускладнюється, адже бойові дії все ще тривають.

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