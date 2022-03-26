Враг продолжает нести потери на всех возможных фронтах. Украинские бойцы уничтожают не только российскую технику, но и самих россиян. По состоянию на субботу, 26 марта, можем сказать о том, что оккупантов стало на 16 400 меньше.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Потери врага по состоянию на 26 марта

Личный состав – около 16 400 человек;

Танки – 575 единиц;

Боевые бронированные машины – 1 640 единиц;

Артиллерийские системы – 293 единицы;

РСЗО – 91 единицы;

Средства ПВО – 51 единица;

Самолеты – 117 единиц;

Вертолеты – 127 единиц;

Автомобильная техника – 1 131 единица;

Корабли / катера – 7 единиц;

Цистерн с топливом – 73 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 единиц;

Специальная техника – 19 единиц;

Пусковые установки ОТРК / ТРК – 2 единицы.

Отметим, что все данные уточняются. В Генштабе отмечают, что точный подсчет усложняется, ведь боевые действия все еще продолжаются.

К теме – Россия упала в рейтинге армий мира, а Украина поднялась – смотрите видео: