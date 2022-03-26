Враг продолжает нести потери на всех возможных фронтах. Украинские бойцы уничтожают не только российскую технику, но и самих россиян. По состоянию на субботу, 26 марта, можем сказать о том, что оккупантов стало на 16 400 меньше.
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Потери врага по состоянию на 26 марта
- Личный состав – около 16 400 человек;
- Танки – 575 единиц;
- Боевые бронированные машины – 1 640 единиц;
- Артиллерийские системы – 293 единицы;
- РСЗО – 91 единицы;
- Средства ПВО – 51 единица;
- Самолеты – 117 единиц;
- Вертолеты – 127 единиц;
- Автомобильная техника – 1 131 единица;
- Корабли / катера – 7 единиц;
- Цистерн с топливом – 73 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 единиц;
- Специальная техника – 19 единиц;
- Пусковые установки ОТРК / ТРК – 2 единицы.
Отметим, что все данные уточняются. В Генштабе отмечают, что точный подсчет усложняется, ведь боевые действия все еще продолжаются.
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