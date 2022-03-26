Около 2 недель Сергей Шойгу не появлялся в пропагандистских эфирах и не участвовал в публичных протокольных мероприятиях Кремля. И на это обратили внимание не только украинские, но и зарубежные СМИ.

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В объяснение путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова о якобы "чрезмерной занятости" министра обороны России не поверили, похоже, даже сами россияне. Так что в Кремле решили показать Шойгу.

Видео с Шойгу может быть архивным, – Геращенко

26 марта пропагандистский телеканал опубликовал видео совещания с кровавым министром. На нем он якобы отчитался о ходе "военной операции" в Украине.

Шойгу также раскрыл, чего не хватает росармии. "Приоритетами является высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержка боевой готовности стратегических ядерных сил", – дерзко заявил он.

В то же время, не факт, что это совещание состоялось именно 26 марта. Вероятно, ее сняли раньше, а видео выпустили только сейчас.

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, на самом деле у Шойгу серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас российский министр вроде бы находится в больнице, а опубликованное видео снято еще 11 марта.

Сегодня выпустили "консерву", чтобы показать народу, что "пациент" жив и здоров. Так вот: состояние Шойгу ухудшилось, и он продолжает проходить лечение в военном госпитале имени Бурденко,

– убеждает Геращенко.

Пропагандисты показали якобы живого Шойгу: смотрите видео

Недавно, 24 марта, пропагандисты уже пробовали вернуть Шойгу в кадр, вмонтировав старое видео с ним в совещание с Путиным.

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