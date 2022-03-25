Об этом заявил международный обозреватель Иван Яковина в эфире 24 канала.

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"Очевидно, что с Шойгу что-то случилось. Что именно – пока не знаем. Я предполагаю 2 версии: либо он болеет, либо сидит под "домашним арестом". Хотя, возможно, он тоже куда-то уже сбежал", – отметил обозреватель.

Обратите внимание! Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие Шойгу в медийном пространстве, тем, что у него сейчас "много хлопот".

Путин мог обвинить Шойгу в провале планов

По словам Яковины, Шойгу может находиться под условным домашним арестом, ведь проигрывает войну в Украине.

Он обещал, что все будет через 2 – 3 дня сделано, но, как мы видим, уже месяц Россия проиграет эту войну. Путин ведь не может сказать, что это была плохая идея. Он же не может сказать, что сам виноват,

– отметил обозреватель.

Яковина также отметил, что на публике не появляется и глава российского генштаба Валерий Герасимов.

Интересно, что, по данным российских СМИ, Шойгу не было на заседании совета безопасности 24 марта – его просто встроили в видео.

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