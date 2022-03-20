Мовиться про Миколу Патрушева та Юрія Ковальчука. Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Ковальчук – єдина людина, яка звертається до Путіна на "ти". Водночас Патрушев є своєрідним ідеологом ядерної війни.

От це два найбільш заточені "яструби",

– зазначив публіцист.

Що відомо про Патрушева й Ковальчука Микола Патрушев – російський державний діяч. З 2008 року обіймає посаду секретаря ради безпеки Росії.



Юрій Ковальчук – основний акціонер і колишній голова ради директорів банку "Росія". Фігурант санкційних списків ЄС, США та інших країн. Він товаришує з Путіним з початку 1990-х років.

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