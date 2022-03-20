Мовиться про Миколу Патрушева та Юрія Ковальчука. Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.
До теми Отруєння, хвороба, нещасний випадок: російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна
За його словами, Ковальчук – єдина людина, яка звертається до Путіна на "ти". Водночас Патрушев є своєрідним ідеологом ядерної війни.
От це два найбільш заточені "яструби",
– зазначив публіцист.
Що відомо про Патрушева й КовальчукаМикола Патрушев – російський державний діяч. З 2008 року обіймає посаду секретаря ради безпеки Росії.
Юрій Ковальчук – основний акціонер і колишній голова ради директорів банку "Росія". Фігурант санкційних списків ЄС, США та інших країн. Він товаришує з Путіним з початку 1990-х років.
Піонтковський розповів про наближених до Путіна людей: дивіться відео