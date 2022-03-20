У російській еліті почався розкол. Війна проти України дуже дорого обійшлася окупантам та російським олігархам, які жили на Заході.

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Відсторонення Путіна від влади

Як повідомляє українська розвідка, зараз у найвищих ешелонах російської еліти формується опозиційна до Путіна група впливових осіб. Їхня мета – якнайскоріше усунути диктатора від влади та відновити економічні зв'язки із Заходом, які були зруйновані через війну в Україні.

Оскільки Путін навряд чи захоче відступати та віддавати владу, розглядаються різні варіанти його відсторонення: отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо.

Наступником Путіна має стати директор ФСБ Олександр Бортников, який потрапив у немилість з боку російського диктатора. Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

Оскільки інформація про розташування чеченських підрозділів на півночі Києва надійшла безпочередньо з Росії, не виключено, що атким чином керівництво ФСБ хоче послабити вплив Рамзана Кадирова або ж заздалегідь спробувати налагодити взаємодію з українською стороною.



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