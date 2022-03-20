Адже український суверенітет повинен бути захищеним. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказав генерал, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес.

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Українське майбутнє треба захистити

Журналістка запитала в генерала, чи зараз саме час дотискати і намагатись завдати поразки режиму.

Російському? Кремлю? Звичайно,

– відповів він.

За словами Ходжеса, після Будапештського меморандуму український суверенітет, український народ та майбутнє не захистили.

До речі! Президент України Володимир Зеленський вважає, що Будапештський меморандум "згорів у вогні" російських військ.

"Я не вірю Росії. Думаю, що це рішення українського народу. Ви знаєте історію, ви знаєте свого ворога краще, ніж будь-хто", – зауважив екскомандувач США.

Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео