Адже український суверенітет повинен бути захищеним. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказав генерал, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес.
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Українське майбутнє треба захистити
Журналістка запитала в генерала, чи зараз саме час дотискати і намагатись завдати поразки режиму.
Російському? Кремлю? Звичайно,
– відповів він.
За словами Ходжеса, після Будапештського меморандуму український суверенітет, український народ та майбутнє не захистили.
"Я не вірю Росії. Думаю, що це рішення українського народу. Ви знаєте історію, ви знаєте свого ворога краще, ніж будь-хто", – зауважив екскомандувач США.
Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео