Ведь украинский суверенитет должен быть защищенным. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказал генерал, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес.
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Украинское будущее надо защитить
Журналистка спросила у генерала, сейчас ли самое время дожимать и пытаться нанести поражение режиму.
Российскому? Кремлю? Естественно,
– ответил он.
По словам Ходжеса, после Будапештского меморандума украинский суверенитет, украинский народ и будущее не защитили.
"Я не верю России. Думаю, что это решение украинского народа. Вы знаете историю, вы знаете своего врага лучше, чем кто-либо", – отметил экс-командующий США.
Интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео