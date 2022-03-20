Об этом генерал Бен Ходжес заявил в эксклюзивном интервью 24 каналу. Он отметил, что украинские солдаты и командиры проделали очень хорошую работу с теми ресурсами, которые они имели.

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"Чем я не удивлен, так это тем, как силен украинский народ. Но я был удивлен российскими войсками. Я переоценил их способность", – заявил экс-командующий армией США.

Он рассказал, что из своего опыта общения с украинскими военными знал, что они крепкие, способны быстро адаптироваться и очень сильны в технических вопросах.

Россиян нормально не тренировали, – Ходжес

По мнению генерала, то, как проявили себя русские вооруженные силы, показывает последствия десятилетия коррупции:

внутри минобороны России;

в оборонной промышленности;

в воинских подразделениях.

"Со всеми теми деньгами, которые они тратили на модернизацию, они должны были показать себя лучше. Но очевидно, в реальности все это осталось на бумаге", – добавил военный.

В настоящее время мир увидел доказательство того, что русские и учения не проводили так, как надо, потому что они не могут нормально интегрировать свои вооруженные силы. Они не тренированы нормально, заявил Бен Ходжес.

Интервью Бена Ходжеса 24 каналу: смотрите видео