Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

США не видят признаков готовности Путина остановить войну

По его словам, последствия войны России ощущаются по всему миру. В частности, в росте цен на продовольствие, беспокойство по поводу поставки топлива, и вообще то, как эта война повлияет на мировую экономику.

Таким образом действия России влияют на каждого человека на планете, где бы он ни проживал. Мы также чувствуем влияние прямо здесь, в этой комнате,

– сказал Блинкен в интервью.

Госсекретарь США говорит, что война создает серьезные проблемы, которые глобальное сообщество должно срочно решить.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Украине совершены военные преступления. Энтони Блинкен его поддержал и добавил, что умышленные удары по гражданскому населению – это военное преступление .

К слову, ранее Энтони Блинкен говорил, что российские власти постоянно врут в надежде оправдать свои зверства. В США уже неоднократно слышали "оправдания" Кремля . В частности, это видели в Грузии в 2008 году, на востоке Украины в 2014 году, в Сирии в 2018 году.