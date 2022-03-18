Правительство США тесно сотрудничает с лидерами Украины, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Кроме этого, Соединенные Штаты контактируют с другими странами, которые так или иначе занимаются дипломатией.

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Признаков, что Путин хочет остановить войну, пока нет

По словам Блинкена, США одобряют то, что Украина идет на переговоры, несмотря на постоянные бомбардировки российскими военными.

"В то же время я не видел никаких значимых усилий со стороны России дипломатически довести войну, которую она ведет, до конца. Мы поддерживаем усилия Украины добиться с помощью дипломатии деэскалации, прекращения огня и, конечно, вывод российских войск", – добавил госсекретарь США.

Он добавил, что Соединенные Штаты также ценят усилия других стран, в частности Франции, Германии, Израиля, Турции и других.

Но опять же, дипломатия требует от обеих сторон добросовестного участия в деэскалации, а я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Напротив его последние вчерашние замечания говорят о том, что он движется в противоположном направлении,

– заявил Блинкен.

Он добавил, что США сосредоточены на действиях, а не на словах. А то, что Россия делает практически каждую минуту, полностью контрастирует с любыми серьезными дипломатическими усилиями, направленными на прекращение войны.

"Поэтому мы стремимся, чтобы Россия предприняла значимые действия для деэскалации, прекратила насилие, которое она совершает против Украины, и участвовала в добросовестных переговорах. Мы будем поддерживать любые усилия Украины по этому поводу", – отметил Блинкен.

Госсекретарь подытожил, что США, безусловно, будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину.

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