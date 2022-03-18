Уряд США тісно співпрацює з лідерами України, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Окрім цього, Сполучені Штати контактують з іншими країнами, які так чи інакше займаються дипломатією.

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Ознак, що Путін хоче зупинити війну, поки немає

За словами Блінкена, США схвалюють те, що Україна йде на переговори, попри постійні бомбардування російськими військовими.

"Водночас я не бачив жодних значущих зусиль з боку Росії дипломатично довести війну, яку вона веде, до кінця. Ми підтримуємо зусилля України домогтися за допомогою дипломатії деескалації, припинення вогню і, звісно, ​​виведення російських військ", – додав держсекретар США.

Він додав, що Сполучені Штати також цінують зусилля інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини та інших.

Але знову ж таки, дипломатія вимагає від обох сторін сумлінної участі в деескалації, а я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки його останні вчорашні зауваження говорять про те, що він рухається у протилежному напрямку,

– заявив Блінкен.

Він додав, що США зосереджені на діях, а не на словах. А те, що Росія робить практично кожну хвилину, повністю контрастує з будь-якими серйозними дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення війни.

"Тому ми прагнемо, щоб Росія вжила значущих дій для деескалації, припинила насильство, яке вона вчиняє проти України, і брала участь у добросовісних переговорах. Ми підтримуватимемо будь-які зусилля України щодо цього", – зауважив Блінкен.

Держсекретар підсумував, що США, безумовно, продовжуватиме робити все можливе, щоб підтримати Україну.

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