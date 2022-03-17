Так Байден назвав Путіна під час свого виступу у Білому домі, передає 24 канал. Він розкритикував очільника Кремля через розв'язання війни проти України.

Увага Російський агресор Путін ніколи не переможе український народ, – Байден

Тепер Байден застосовує дедалі жорсткіші епітети щодо російського "колеги" Володимира Путіна.

Зараз Ірландія, Великобританія стоять проти кривавого диктатора, найчистішого головоріза, який веде аморальну війну проти народу України,

– сказав американський президент.

Днем раніше американський президент назвав Путіна "військовим злочинцем".

Нагадаємо! Рівно рік тому Байден назвав Путіна "вбивцею". Також він наголосив, що президент Росії "заплатить ціну" за втручання у вибори в США. У відповідь Путін по-дитячому заявив: "Хто так називається, той сам так називається".

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