Так Байден назвав Путіна під час свого виступу у Білому домі, передає 24 канал. Він розкритикував очільника Кремля через розв'язання війни проти України.
Увага Російський агресор Путін ніколи не переможе український народ, – Байден
Тепер Байден застосовує дедалі жорсткіші епітети щодо російського "колеги" Володимира Путіна.
Зараз Ірландія, Великобританія стоять проти кривавого диктатора, найчистішого головоріза, який веде аморальну війну проти народу України,
– сказав американський президент.
Днем раніше американський президент назвав Путіна "військовим злочинцем".
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