Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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За його словами, наслідки війни Росії відчуваються в усьому світі. Зокрема, у зростанні цін на продовольство, занепокоєнні щодо постачання палива, та й загалом те, як ця війна вплине на світову економіку.

Таким чином дії Росії впливають на кожну людину на планеті, де б вона не проживала. Ми також відчуваємо вплив прямо тут, у цій кімнаті,

– сказав Блінкен у інтерв’ю.

Держсекретар США каже, що війна створює серйозні проблеми, які глобальна спільнота має терміново вирішити.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що в Україні скоєні військові злочини. Ентоні Блінкен його підтримав та додав, що умисні удари по цивільному населенню – це військовий злочин.

До слова, раніше Ентоні Блінкен казав, що російська влада постійно бреше в надії виправдати свої звірства. У США вже неодноразово чули "виправдання" Кремля. Зокрема, це бачили в Грузії в 2008 році, на сході України у 2014 році, у Сирії у 2018 році тощо.

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