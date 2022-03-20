В российской элите начался раскол. Война против Украины очень дорого обошлась оккупантам и российским олигархам, которые жили на Западе.

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Отстранение Путина от власти

Как сообщает украинская разведка, сейчас в высочайших эшелонах российской элиты формируется оппозиционная Путину группа влиятельных лиц. Их цель – как можно скорее отстранить диктатора от власти и восстановить экономические связи с Западом, которые были разрушены из-за войны в Украине.

Поскольку Путин вряд ли захочет отступать и отдавать власть, рассматриваются разные варианты его отстранения: отравление, внезапная болезнь, несчастный случай.

Преемником Путина должен стать директор ФСБ Александр Бортников, который попал в немилость со стороны российского диктатора. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и способности украинской армии.

Поскольку информация о расположении чеченских подразделений на севере Киева поступила прямо из России, не исключено, что таким образом руководство ФСБ хочет ослабить влияние Рамзана Кадырова или же заранее попытаться наладить взаимодействие с украинской стороной.

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