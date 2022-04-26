Утім, такого персонажа, як Патрушев, вже давно не треба сприймати серйозно. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив письменник та волонтер Ян Валетов.

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Комічна фігура

До прикладу, коли Патрушев виступав після ради при президенті він виглядав, наче переляканий школяр – не знав, що сказати, мимрив, у нього тремтіли коліна. На думку Валетова, у цій фігурі з'явилась певна комічність, не зважаючи на його посаду та жах, який він мав би навівати на інших.

Зараз Патрушев виглядає так, як "друга армія світу", коли з награбованим майном тікала з-під Києва,

– зауважив письменник.

Як зазначив Валетов, російські політики так легко кидаються погрозами, оскільки розуміють, що Захід ніколи не вдарить першим. Водночас якби в них був хоча б найменший сумнів у цьому, то вони себе б так не поводили.

Валетов заявив, що Патрушев перетворився на комічного персонажа: дивіться відео