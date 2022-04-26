Одним з таких "експертів" та "аналітиків" став Скотт Ріттер. Він американець, але активно співпрацює з кремлівськими пропагандистами. І навіть є серед авторів Russia Today. Росія неодноразово використовує у своїх пропагандистських цілях таких людей.

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Цього разу його вирішили використати для пояснення невдач російської армії у війні проти України. Правда націлено це було на "російського споживача", тож і Ріттеру додали відповідну "експертність", представивши його як "колишнього інспектора ООН зі спостереження за ліквідацією зброї масового знищення в Іраку".

На одній з онлайн-конференцій він переконував, що Росія насправді не воює в Україні. Він не заперечував наявність російських військ на території України, а всього лише дещо по іншому "трактував" російську пропаганду. Ріттер заявив, що "Росія вважає це спеціальною військовою операцією. Це не війна, бо якби це була війна, сьогодні України не було б. Вона була б знищена".

Серед іншої пропагандистської маячні, яку там же "висловив" Ріттер, було і те, що розстріл мирних мешканців в Бучі – це справа рук українських військових, і росіяни тут нібито ні до чого. Та й загалом нібито росіяни "зробили все можливе для поважного поводження з цивільними особами". На противагу цьому демонізується українська влада, яка "арештовує та вбиває за колабораціонізм". При цьому ці заявив Ріттер робив вже після того, як було опубліковано чималу кількість матеріалів про те що саме Росія причетна до вбивства мирних мешканців в містах та селах навколо Києва.

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При цьому що до особи Ріттера є чимало запитань. Він і справді був морським піхотинцем в армії США, а з 1991 до 1998 року працював військовим аналітиком ООН. Правда далі в його біографії чимало не надто приємних життєвих історій. Серед таких – звинувачення у сексуальних злочинах. Закінчилося все тим, що у 2011 році його було визнано винним у цих злочинах, і він 2,5 роки провів у тюрмі.

"Ось таких людей залучає Росія, щоб хоч якось виправдати свої злочини та поширювати фейки. При цьому роблять це не вперше. Вони навіть намагаються в американському конгресі знайти політиків, які здатні поширювати брехню. Часом це їм вдається", – відзначив журналіст Сергій Лещенко.

При цьому він додав, що такі "експерти" розраховані лише на росіян, щоб "додати ваги" своїй пропаганді та показати, що і там її підтримують та з нею погоджуються.