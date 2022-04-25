Однак російські спецслужби примудрилися навіть тут зганьбитися по повній. Епічний фейл, що потрапив на кадри оперативного знімання, зауважили у соціальних мережах, інформує 24 канал.

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ФСБ вкотре епічно зганьбилася

На ролику можна побачити, як під час фейкового обшуку в квартирі "виконавців" один із співробітників ФСБ демонструє книгу з дарчим зверненням. Його автора звати "Підпис Нерозбірливий".

Припускаємо, що чекістам дали рекомендації, як правильно сфабрикувати "замах" на Соловйова. Там вказали, що підпис повинен бути нерозбірливим, – вони зрозуміли методичку буквально.



ФСБ зганьбилася, фабрикуючи "замах" на Соловйова / Скриншот із відео

"Замах" на Соловйова: що відомо

ФСБ Росії 25 квітня заявила, що СБУ готувала вбивство пропагандиста Соловйова.

Співробітники спецслужб країни-агресора навіть нібито змогли затримати "виконавців".

У Службі безпеки України відреагували на цю інформацію та назвали її фейковою. Водночас додали, що російські чекісти фантазують, аби показати здобутки для своєї аудиторії.

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