Однак російські спецслужби примудрилися навіть тут зганьбитися по повній. Епічний фейл, що потрапив на кадри оперативного знімання, зауважили у соціальних мережах, інформує 24 канал.
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ФСБ вкотре епічно зганьбилася
На ролику можна побачити, як під час фейкового обшуку в квартирі "виконавців" один із співробітників ФСБ демонструє книгу з дарчим зверненням. Його автора звати "Підпис Нерозбірливий".
Припускаємо, що чекістам дали рекомендації, як правильно сфабрикувати "замах" на Соловйова. Там вказали, що підпис повинен бути нерозбірливим, – вони зрозуміли методичку буквально.
ФСБ зганьбилася, фабрикуючи "замах" на Соловйова / Скриншот із відео
"Замах" на Соловйова: що відомо
- ФСБ Росії 25 квітня заявила, що СБУ готувала вбивство пропагандиста Соловйова.
- Співробітники спецслужб країни-агресора навіть нібито змогли затримати "виконавців".
- У Службі безпеки України відреагували на цю інформацію та назвали її фейковою. Водночас додали, що російські чекісти фантазують, аби показати здобутки для своєї аудиторії.
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