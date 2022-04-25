Однако российские спецслужбы умудрились даже здесь опозориться по полной. Эпический фейл, попавший на кадры оперативной съемки, отметили в социальных сетях, сообщает 24 канал.

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ФСБ в очередной раз эпически опозорилась

На ролике можно увидеть, как во время фейкового обыска в квартире исполнителей один из сотрудников ФСБ демонстрирует книгу с дарственным обращением. Его автора зовут "Подпись Неразборчивая".

Предполагаем, что чекистам дали рекомендации, как правильно сфабриковать "покушение" на Соловьева. Там указали, что подпись должна быть неразборчивой – они поняли методичку буквально.



ФСБ опозорилась, фабрикуя "покушение" на Соловьева / Скриншот с видео

"Покушение" на Соловьева: что известно

ФСБ России 25 апреля заявило, что СБУ готовила убийство пропагандиста Соловьева.

Сотрудники спецслужб страны-агрессора даже якобы смогли задержать "исполнителей" .

В Службе безопасности Украины отреагировали на эту информацию и назвали ее фейковой. В то же время добавили, что российские чекисты фантазируют, чтобы показать достижения своей аудитории.

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