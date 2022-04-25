Федеральная служба безопасности издала информацию о предотвращении убийства, задержав членов "неонацистской террористической организации". Об этом сообщают российские пропагандисты.

Читайте также Я в бешенстве, – пропагандист Соловьев устроил истерику из-за сожженного крейсера "Москва"

По смехотворной версии ФСБ, группа неизвестных якобы по заказу Службы безопасности Украины планировала покушение на Соловьева. Также утверждается, что в ходе обысков якобы изъято:

  • самодельное взрывное устройство;
  • 8 самодельных коктейлей Молотова;
  • 6 пистолетов ПМ;
  • обрез охотничьего ружья;
  • гранату РГД-5;
  • более тысячи патронов;
  • наркотические средства;
  • поддельные украинские паспорта;
  • националистическая литература и атрибутика.

Стоит заметить, что оружия слишком много для убийства только одного человека. Удивление, мягко говоря, вызывает и наличие "националистической литературы и атрибутики". Следовательно, можно заключить, что "планирование покушения" на Соловьева – это еще одна позорная попытка провокации России против Украины.

Интересно – как "подгорало" у Соловьева из-за потопленной "Москвы": смотрите видео