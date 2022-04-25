Федеральна служба безпеки видала інформацію про те, що запобігла вбивству, затримавши членів "неонацистської терористичної організації". Про це повідомляють російські пропагандисти.
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За сміховинною версією ФСБ, група невідомих нібито на замовлення Служби безпеки України планувала замах на Соловйова. Також стверджується, що у ході обшуків наче вилучено:
- саморобний вибуховий пристрій;
- 8 саморобних коктейлів Молотова;
- 6 пістолетів ПМ;
- обріз мисливської рушниці;
- гранату РГД-5;
- більш як тисячу патронів;
- наркотичні засоби;
- підроблені українські паспорти;
- націоналістична література та атрибутика.
Варто зауважити, що зброї дещо забагато для вбивства лише однієї людини. Подив, м'яко кажучи, викликає й наявність "націоналістичної літератури та атрибутики". Отже, можна зробити висновок, що "планування замаху" на Соловйова – це ще одна ганебна спроба провокації Росії проти України.
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