Щоб отримати 100 тисяч рублів (приблизно 39 тисяч гривень) винагороди потрібно не лише зламати сторінки Соловйова. Як зазначив в інтерв'ю Геращенко, слід написати "Слава Україні!".

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Вина за війну не лише на Путіні, а й на пропагандистах

Антон Геращенко переконаний, що кожен пропагандист винен у розв'язанні війни так само як і сам Володимир Путін. Тож нести відповідальність повинні також і Дмитро Кисельов, і Ольга Скабєєва, і Володимир Соловйов.

Я вважаю, що, окрім Путіна, найбільше у цій війні винні навіть не стільки його генерали, скільки всі ці покидьки: Соловйов, Скабєєва, Кисельов та інші мерзоти,

– підкреслив він.

Чому 100 тисяч рублів? Антон Геращенко пояснив, що цю суму вибрав не випадково. Рівно стільки ж пропонують російським військовим, які готові йти воювати проти України.

Тож ті, хто зможе зламати акаунти Володимира Соловйова у соціальних мережах, а також попросить від його імені вибачення, отримають 100 тисяч рублів. Ясна річ, що покаянна головного російського пропагандиста повинне супроводжуватися гаслом "Слава Україні!".

Ось я, Антон Геращенко, оголошую премію 100 тисяч рубів. Хто зламає – пишіть мені в чат у телеграм-каналі. Оплату гарантую,

– наголосив Геращенко.

Раніше він поділився припущенням, скільки триватиме війна проти України. На його думку, мовиться про десятиліття. Ситуацію кардинально може змінити лише нова людина при владі в Росії, але і це не може гарантувати позитивного результату.

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