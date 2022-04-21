Такою думкою Антон Геращенко поділився в інтерв'ю. Він вважає, що ситуація в Україні нагадуватиме війну Ізраїлю з арабами.

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Війна з Росією затягнеться на десятиліття

Війна з росіянами триватиме, як війна Ізраїлю з арабами. Тобто це буде процес, який буде розтягнутий на багато десятиліть...,

– зазначив він.

Антон Геращенко підкреслив: в Росії прагнуть зробити все можливе для того, щоб України не було. Тож усе зміниться лише за тих умов, коли в країні-агресорці з'явиться інший лідер. Той, хто "перемкне кнопку на пульті російської пропаганди". Який не звинувачуватиме українців у всіх гріхах, а запропонує дружити. В інакшому випадку нічого не вийде.

Що ж стосується можливого "перевороту свідомості", то в Росії на це може піти 10 – 20 років. Він також зазначив, що колись між Україною та Росією таки буде мир. Правда, на це піде не одне десятиліття. Це, зазначив радник міністра, справа далекого майбутнього. Наразі ж нам необхідно перемогти та вистояти у цьому протистоянні.

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