СБУ порівняла Соловйова з Геббельсом

У своєму повідомленні ФСБ повідомляла, що попередила "замах" на Соловйова та "затримала неонацистів". У відповідь СБУ наголосила, що російські спецслужби фантазують, щоб показати здобутки для російської аудиторії.

Дізнайтесь більше Націоналістична література та коктейлі Молотова: ФСБ каже, що Соловйова хотіли вбити

СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру серйозно коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії,

– йдеться у повідомленні.

В СБУ наголосили, що Соловйов – не громадський діяч, як про це заявили у ФСБ, а звичайний пропагандист. Українські силовики порівняли Соловйова з рупором нацистської Німеччини Йозефом Геббельсом.

Врешті-решт, в СБУ запевнили, що не мають жодних планів щодо вбивства Соловйова. Натомість пропагандисту доведеться відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах.

Враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності,

– заявили у пресслужбі СБУ.

Вас це може зацікавити – як пропагандисти РФ виправдовували удар по Одесі: дивіться відео