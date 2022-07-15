Об этом пишет авторитетное американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Важно Патрушев играет главную роль в плане Путина, – Гудков

Какое отношение патрушев имеет к войне россии против Украины

По данным издания, историческое заседание совбеза, которое решило начать войну против Украины, было полностью срежиссировано патрушевым, он же определял и цели вторжения.

В первые 3 месяца войны, разъяренный провалом блицкрига путин почти исчез из поля зрения. патрушев же, напротив, активно "светился", объясняя смысл вторжения в многочисленных интервью, хотя много лет оставался за кадром.

Теперь патрушев перетянул на себя такой объем ответственности и набрал столько веса, что позволил себе выйти в публичное поле без потери влияния, которое продолжает расти,

– сообщает издание.

патрушев старше путина, но на здоровье не жалуется

патрушев старше действующего президента россии на год. Однако, несмотря на это, он не жалуется на здоровье. В то время как о здоровье путина уже давно говорят не в положительном для него же ключе. Глава россии после начала войны только однажды вылетел за пределы страны. В то время как патрушев успел совершить много официальных визитов, в частности на ОДКБ в Ереван, где обвинил Америку в "опрометчивой экспансии".

Издание опросило представителей российской элиты, знакомых с обеими политиками и резюмирует:

патрушев – пьяница, туго думающий, настоящий силовик, лучший из представителей советского КГБ, в его мире СССР не распадался, а продолжает жить в американо-российском противостоянии.

Российские эксперты подтверждают солидный вес патрушева, но некоторые считают, что преемником Путина будет младший политик – среди них называют и сына секретаря совета безопасности, министра сельского хозяйства дмитрия патрушева.

Любопытно! Российский правозащитник Марк Фейгин, напротив, считает, что путин не передаст полномочия патрушеву. По его мнению, Путин не сможет передать руководство. Если бы ему уже "припекло", то он скорее поставит свою дочь екатерину тихонову. Это для него более приемлемо и является лучшим вариантом.

Полное интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео