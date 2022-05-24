Он также заверил, что все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Так он пытается "подтереть синяки и ушибы после визита в бункер Путину". Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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Тактический план Путина

По его словам, такая риторика раздается потому, что российской армии, по большому счету, ничего не удается достичь.

Конечно, Украине тяжело, а российская армия сохраняет преимущество в технике и силе, идет уничтожение инфраструктуры Украины. Но сейчас вполне понятен тактический план Путина. И Патрушев играет в этом отношении одну из решающих ролей,

– сказал Гудков.

Он заключается в том, как объяснил оппозиционер, чтобы попытаться хоть что-нибудь захватить. Это позволит Путину "торговаться", а затем попытаться удержать эти территории. Следовательно объявить, что "они всех победили".

Сейчас российская армия попытается сосредоточить усилия и пытаться сделать все возможное, чтобы как можно больше оккупировать территории Украины на Юге и Юго-Востоке.

Вот таков их план. Они понимают, что не дойдут до Одессы, не дойдут до Молдовы, до Приднестровья, не способны захватить Киев и не справятся с Харьковом. Это все они понимают, особенно то, что окончание войны – не за Россией,

– добавил Гудков.

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