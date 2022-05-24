Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин считает, что преемник главы Кремля, кем бы он ни был, изменит ситуацию. Об этом он сказал 24 канала.

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Я думаю, что кто-нибудь, кто придет на место Путина – изменит эту ситуацию. Он изменит эту стратегию, потому что не сможет ее продолжать. Место Путина – эксклюзивное,

– считает он.

Фейгин добавил, что, например, Николай Патрушев – секретарь Совбеза России – не та фигура, ради которой солдаты будут умирать в окопах. Хотя его фамилия часто звучит как "замена Путину", он не сможет продолжать политику кровавого диктатора. Это невозможно.

"Путин никому не передаст свой скипетр. Он умрет, и в гробу зубами будет держаться за скипетр и булаву, потому что он не хочет иметь преемника. Путин выстроил систему, в которой он является арбитражной фигурой. Ни у кого из его преемников этого функционала уже не будет, их все же подбирал Путин", – добавил правозащитник.

Если это произойдет, то у Украины будет серьезный шанс решить все проблемы.

Справка. Министр обороны США заявил, что стратегия Владимира Путина в войне с Украиной неизвестна . В Пентагоне объяснили, что с самого начала глава Кремля давил на разные рычаги влияния в мире.

Путин скоро перестанет быть лидером России: данные британской разведки

Бывший глава британской секретной разведывательной службы Ричард Дирлав предположил, что президент России Владимир Путин к 2023 году перестанет занимать свой пост. По его мнению, его устранят из-за проблем со здоровьем.

Слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин болен, давно всем известны. Теперь об этом рассказал и олигарх, имеющий близкие связи с Кремлем. Российский олигарх в разговоре якобы сказал, что Путин серьезно болен раком крови. По его словам, Путин сошел с ума от своего вторжения в Украину.

Чтобы опровергнуть подобные слухи, официальный Кремль говорит, что Путин здоров. Но его строгие ограничения в пандемии и длинные столы с другими политическими лидерами могут свидетельствовать о другом.

Изменит ли ситуацию преемник Путина: смотрите видео