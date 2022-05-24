Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін вважає, що наступник глави Кремля, ким би він не був, змінить ситуацію. Про це він сказав 24 каналу.

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Я думаю, що будь-хто, хто прийде на місце Путіна – змінить цю ситуацію. Він змінить цю стратегію, тому що не зможе її продовжувати. Місце Путіна – ексклюзивне,

– вважає він.

Фейгін додав, що, наприклад, Микола Патрушев – секретар Ради безпеки Росії – не та фігура, заради якої солдати будуть помирати в окопах. Хоча його прізвище часто лунає як "заміна Путіну", він не зможе продовжувати політику кривавого диктатора. Це неможливо.

"Путін нікому не передасть свій скіпетр. Він помре, і в гробу зубами триматиметься за скіпетр і булаву, тому що він не хоче мати наступника. Путін вибудував систему, у якій він є арбітражною фігурою. Ні в кого з його наступників цього функціоналу уже не буде, їх усіх же підбирав Путін", – додав правозахисник.

Тож якщо це станеться, то в України буде серйозний шанс розв'язати усі проблеми.

Довідка. Міністр оборони США заявив, що стратегія Володимира Путіна у війні з Україною невідома. У Пентагоні пояснили, що з самого початку глава Кремля тиснув на різні важелі впливу у світі.

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Колишній глава британської секретної розвідувальної служби Річард Дірлав передбачив, що президент Росії Володимир Путін до 2023 року перестане обіймати свою посаду. На його думку, його усунуть через проблеми зі здоров'ям.

Чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін хворий, давно всім відомі. Тепер про це розповів і олігарх, який має близькі зв'язки з Кремлем. Російський олігарх в розмові нібито сказав, що Путін серйозно хворий на рак крові. За його словами, Путін збожеволів від свого вторгнення в Україну.

Щоб спростувати такі чутки, офіційний Кремль каже, що Путін здоровий. Але його суворі обмеження під час пандемії та довгі столи з іншими політичними лідерами можуть свідчити про інше.

Чи змінить ситуацію наступник Путіна: дивіться відео