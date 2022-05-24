Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін вважає, що наступник глави Кремля, ким би він не був, змінить ситуацію. Про це він сказав 24 каналу.
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Я думаю, що будь-хто, хто прийде на місце Путіна – змінить цю ситуацію. Він змінить цю стратегію, тому що не зможе її продовжувати. Місце Путіна – ексклюзивне,
– вважає він.
Фейгін додав, що, наприклад, Микола Патрушев – секретар Ради безпеки Росії – не та фігура, заради якої солдати будуть помирати в окопах. Хоча його прізвище часто лунає як "заміна Путіну", він не зможе продовжувати політику кривавого диктатора. Це неможливо.
"Путін нікому не передасть свій скіпетр. Він помре, і в гробу зубами триматиметься за скіпетр і булаву, тому що він не хоче мати наступника. Путін вибудував систему, у якій він є арбітражною фігурою. Ні в кого з його наступників цього функціоналу уже не буде, їх усіх же підбирав Путін", – додав правозахисник.
Тож якщо це станеться, то в України буде серйозний шанс розв'язати усі проблеми.
Путін скоро перестане бути лідером Росії: дані британської розвідки
- Колишній глава британської секретної розвідувальної служби Річард Дірлав передбачив, що президент Росії Володимир Путін до 2023 року перестане обіймати свою посаду. На його думку, його усунуть через проблеми зі здоров'ям.
- Чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін хворий, давно всім відомі. Тепер про це розповів і олігарх, який має близькі зв'язки з Кремлем. Російський олігарх в розмові нібито сказав, що Путін серйозно хворий на рак крові. За його словами, Путін збожеволів від свого вторгнення в Україну.
- Щоб спростувати такі чутки, офіційний Кремль каже, що Путін здоровий. Але його суворі обмеження під час пандемії та довгі столи з іншими політичними лідерами можуть свідчити про інше.
Чи змінить ситуацію наступник Путіна: дивіться відео