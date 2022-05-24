Колишній глава британської секретної розвідувальної служби Річард Дірлав передбачив, що президент Росії Володимир Путін до 2023 року перестане займати цю посаду у своїй країні.

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На його думку, це станеться через проблеми зі здоров'ям.

Я думаю, що він піде до 2023 року. Проте, ймовірно, в санаторій,

– повідомив Річард Дірлав.

Та додав, що Путін, якому 69 років, після цього більше не буде президентом. Оточення змістить його і, "ймовірно, відправить до санаторію, з якого він уже не вийде як лідер Росії".​

Крім того, він передбачив, що російський режим може "розпастися" протягом наступних 12 – 18 місяців через санкції Заходу, які були запроваджені проти країни, а також конфлікт в Україні та поточні військові дії Росії.

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