Колишній глава британської секретної розвідувальної служби Річард Дірлав передбачив, що президент Росії Володимир Путін до 2023 року перестане займати цю посаду у своїй країні.
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На його думку, це станеться через проблеми зі здоров'ям.
Я думаю, що він піде до 2023 року. Проте, ймовірно, в санаторій,
– повідомив Річард Дірлав.
Та додав, що Путін, якому 69 років, після цього більше не буде президентом. Оточення змістить його і, "ймовірно, відправить до санаторію, з якого він уже не вийде як лідер Росії".
Крім того, він передбачив, що російський режим може "розпастися" протягом наступних 12 – 18 місяців через санкції Заходу, які були запроваджені проти країни, а також конфлікт в Україні та поточні військові дії Росії.
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