Хоча, це навіть можна вважати плюсом для України. Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко.
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Путін опустився до рівня бригадира
Тобто, як він пояснив, Путін займається не стратегією (як він мав би це робити), а й цікавиться тактикою цієї війни. Навіть сам планує, як мають проходити точкові воєнні операції.
"Це він робить на рівні полковника чи бригадира. Виходить, що Путін опустився до цього рівня й вникає навіть у найменші дрібниці", – підкрелив журналіст.
Чому це добре для України
Разом з тим, це хороша новина, додав Овдієнко. Він пояснив, чому так вважає.
"Коли вже він займається таким мікроменеджментом, це означає, що він шукає чим замінити те, що у стрітегічному плані зазнає невдач. Тому хоче засередитись на дрібному й так здобути хоч якихось "перемог", – наголосив Овдієнко.
Крім цього, це й добре також тому, що через це Путін спілкується з більшою кількістю людей. Відтак більше російських військових бачить його нікчемність та реальний його рівень компетенції.
Ви ж розумієте, що він бункерний дєд, він ФСБ-шна криса. Він нічого не шарить у війні. Його готували до іншого,
– різко прокоментував ведучий.
Його колега Катерина Соляр додала, що кремлівський диктатор Володимир Путін навіть з бункера знає, до чого призведуть його дії.
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- За словами джерел з розвідки США Путін допомагає визначити пересування військ на Донбасі, де російська армія нещодавно зазнала нищівної поразки при спробі форсувати річку Сіверський Донець. Про це повідомлили у виданні The Guardian.
- Також зазначили, що російський президент, як і раніше, тісно працює з начальником генштабу росії Валерієм Герасимовим, попри чутки про те, що його усунули.