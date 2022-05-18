Про це глава МЗС Британії сказала в ефірі Times Radio, повідомляє The Guardian. Вона заявила, що всі злочинці повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

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Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими військовими злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом,

– сказала Трасс.

Уряд Великої Британії надіслав фахівців в Україну, аби ті допомогли зібрати докази воєнних злочинів російських військових проти цивільного населення України, а також порушення правил ведення війни. Опрацьовувати будуть все: від свідчень свідків до відеодоказів.

Ліз Трасс розповіла, що говорила з українським урядом про цю ідею трибуналу та наголосила, що Британія відкрита до цієї ідеї.

"Ми відкриті до неї, зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі військові злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невибіркові напади на цивільних осіб", – заявила глава МЗС.

Британська політична діячка зазначила, якщо міжнародний трибунал допоможе покарати всіх винних у військових злочинах, то Велика Британія безперечно розглядає можливість його підтримки.