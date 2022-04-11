Про це очільник Міністерства юстиції повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом" в неділю, 10 квітня, інформує 24 канал.

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42 країни вже звернулися до Міжнародного суду в Гаазі. Розслідування воєнних злочинів на міжнародному рівні почалося. Звернення цих країн дозволило спростити і прискорити процедуру для України,

– сказав глава Мін'юсту.

Денис Малюська розповів, що нині експерти з усієї держави збирають докази злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині. З його слів, кількість воєнних злочинів загарбників – "божевільна", відповідно є складнощі.

Розслідування воєнних злочинів – пріоритет

Посадовець наголосив, що проблема велика, але розслідування воєнних злочинів – пріоритет. Міжнародна спільнота надає свою підтримку, на тижні приїдуть експерти з Франції. Тривають перемовини з іншими членами ЄС.

З великою ймовірністю, вони також будуть давати своїх професійних експертів, і це допоможе впоратися з величезним обсягом роботи. Нині збирається база для переслідування кожного російського військового окремо за скоєне ними, і за відповідні накази,

– підкреслив міністр.

Глава Мін'юсту додав, що на швидкий результат розслідування очікувати не варто, оскільки РФ не видаватиме своїх військових, але їх точно віддадуть правосуддю, бо "терміну давності по таких злочинах немає".

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