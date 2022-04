Інструкція з покарання убивць

Орда має за все відповісти. Кожен вилупок, який катував, ґвалтував, розстрілював впритул. Кожна тупа курка, що хіхікала в слухавку і чекала на кросівки й блендер, поцуплені з наших домівок.

Радимо У Росії мамкині конспірологи придумали виправдання геноциду в Бучі

Про їхню кару ми маємо подбати зараз. Зробити все, щоб запустити невідворотні механізми притягнення до юридичної відповідальності. Не колись, не потім, а вже.

Потрібно задокументувати кожен злочин, оголосити прізвище кожного вбивці, ґвалтівника, крадія. Їхні правнуки мають вчити в школі, що прадєди тут накоїли.

Найперше ми очікуємо розслідувань від Міжнародного кримінального суду. Так, того, що розташований в Гаазі. Саме Міжнародний кримінальний суд може розглядати скоєні в Україні воєнні злочини (war crimes) та злочини проти людяності (crimes against humanity) керівництва РФ.

Зважаючи на те, що в Україні не було ратифіковано Римський статут, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто ініціював розслідування щодо дій РФ в Україні. До Міжнародного кримінального суду також надіслали відповідні заяви з проханням провести розслідування 39 країн. Згодом до заяви долучились ще дві держави, наразі їх 41.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду сформував команду та розпочав збір доказів. Група слідчих Міжнародного кримінального суду вже прибула в Україну і співпрацює з Офісом генпрокурора.

У генеральної прокурорки Ірини Венедіктової також є новий радник з питань воєнних злочинів, суддя Міжнародного кримінального суду з 10-річним стажем – сер Ховард Ендрю Клів Моррісон.

Ми можемо допомагати Міжнародному кримінальному суду та Офісу генерального прокурора України. Для цього створено єдину платформу збору доказів warcrimes.gov.ua. Через неї свідки та потерпілі передають дані, відео та фото, які документуються, щоб їх можна було використати в Міжнародному кримінальному суді.

Друга сходинка. Оскільки діяння, які вчиняє орда на території Україні, – це злочини проти людяності та воєнні злочини – щодо них діє універсальна юрисдикція. Тобто кожна з держав може їх розслідувати й притягати рашистів до відповідальності на своїй території. Бо такі дії є порушеннями основоположних цінностей людства загалом. І я повторюю на всіх ефірах: ця війна і ці злочини – вчиняються РФ не лише проти України, а й проти всього цивілізованого світу, проти засад цивілізованого суспільства.

Розслідування в межах універсальної юрисдикції може відбуватися завдяки кооперації між правоохоронними органами України та інших держав: вони можуть разом з нами досліджувати або навіть збирати докази.

Варте уваги Санкції проти дочок Путіна: як нові обмеження вдарять по Росії

Це – кара для безпосередніх виконавців злочинів. Бо Міжнародний кримінальний суд зосередиться на тому, щоб покарати найвище керівництво, організаторів, і в них не буде спроможності розслідувати діяння кожного мocкaля, який катував мирних жителів, ґвалтував наших жінок і вбивав наших дітей.

Тоді як універсальна юрисдикція кожної держави дає змогу розслідувати злочини безпосередніх виконавців. А зважаючи на те, що такі злочини, як найважчі та найжахливіші, не мають строку давності, ці виконавці або до кінця життя гнитимуть в рашці, або будуть заарештовані, щойно спробують виїхати до держави, де розслідувалися їхні злочини або до держави, яка має договір про екстрадицію з тією, де було здійснене розслідування.

Чим більше держав здійснять такі розслідування – тим більше шансів, що десь ці нелюди попадуться і будуть екстрадовані. Саме так на них завжди чекатиме правосуддя за кордонами їхньої знищеної санкціями помийної ями – тобто РФ.

Шлях довжиною в роки

Так, на жаль, це все забере багато часу. Адже зараз країни можуть провести розслідування та видати ордер на арешт, а вже засудження злочинців відбудеться тоді, коли ми їх зловимо. Оскільки засудження in absentia в більшості випадків не застосовуються у цих категоріях справ, а у Міжнародного кримінального суду є недопустимими, за винятком випадків, коли обвинувачений зірвав судовий розгляд. Вважається, що такі розгляди переростуть у показові та швидко дискредитують Міжнародний кримінальний суд.

Але ми готові переслідувати цю cвoлoту до кінця їхніх нікчемних жалюгідних життів. Готові перетворити на пекло життя тих, хто це зробив, тих керівників, хто це не зупинив, чи тих, хто безпосередньо віддавав злочинні накази.

І насамкінець, окрема важлива тема – розслідування "the crime of all crimes" – геноциду щодо українського народу. Українці та українки, які знають історію, розуміють, що дії paшистів – продовження геноциду СРСР. Це простежується всюди – від заяв Пyтiна, який неодноразово повторював, що "Україна – не держава", до конкретних дій – коли на окупованих територіях просто вбивали всіх, хто міг чинити хоч якийсь спротив.

Цікаво Ні наші, ні західні компанії не повинні грошима годувати ворога

Бо так paшисти діяли завжди – захопити, винищити тих, хто чинить опір, зламати тих, хто залишився, роз'єднати сім'ї, примусово переселити на якнайдальші території, закатувати в концтаборах, приєднати чужі території, асимілювати всіх, хто виживе, заборонити мову, культуру, ідентифікацію як українців, "патаму шта ми адін народ". Стерти з лиця землі.

І те, що вони встигли накоїти в Бучі, і те, що вони коять у Маріуполі – це все прояви однієї хворої ідеї – винищити українців. Яка перейшла у спадок від coвка, яка прийшла у спадок від Рociйської імперії.

Докази геноциду мають бути ретельно вивчені та представлені на всіх можливих рівнях – на засіданні Радбезу ООН, Ради ООН з прав людини, Міжнародного кримінального суду, на міжнародному трибуналі ad hoc чи гібридному трибуналі тощо.

26 лютого 2022 року Україна вже подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду. Він стосувався іншого аспекту злочинних дій Кpeмля – агресії, яку вони називають "спецоперацією". Ми наполягали, що Україна не здійснювала геноциду на Донбасі, і ця жалюгідна вигадка не може бути виправданням для збройної агресії й порушує мету та суть Конвенції про запобігання геноциду.

Про головне Лишився лише шеврон: українські артилеристи передали привіт російським окупантам

Ми подавали й клопотання про запобіжні заходи, щодо яких уже ухвалили рішення: 16 березня суд задовольнив вимоги України щодо зупинення військового вторгнення РФ. Звісно, виконувати це рішення РФ не збирається. Але всі ці заходи, цеглинка за цеглинкою, мають допомогти врешті притягнути злочинців до відповідальності та змусити їх відшкодовувати збитки.

Кожен з виродків, хто виживе – має зіштовхнутися з наслідками своїх дій. Бо це не лише злочини Пyтiна, це злочини кожного pociянина – всіх, хто ініціював, командував, брав участь, підтримував чи толерував звірства щодо українців. Не забудемо і не пробачимо ніколи.

Важливе – моторошні кадри руїн, на яку перетворили місто Бородянка російські окупанти: дивіться відео