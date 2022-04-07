Плюс від мене: пояснення "чому не всі санкції одразу" та макронаслідки вже накладених. Лонгрід, але важливий!

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Чи є санкції на Путіна та двох його дочок символічними?

У нас є підстави вважати, що Путін і багато його наближених та олігархів, ховають свої активи у членів сім'ї, які розміщують їх у фінансовій системі США, а також у багатьох інших частинах світу.

Ось чому скоординовані зусилля щодо заморожування їхніх активів та вилучення предметів розкоші так важливі. Щоб ми діяли спільно.

Так, ми вважаємо, що багато активів Путіна заховані у членів його сім'ї, і саме тому ми націлені на них.

Індія допомагатиме Росії?

Ви знаєте, Індія – наш друг. Індія – наш партнер.

І ми поділяємо інтереси, основні принципи, які поставлені на карту у цьому конфлікті. І ми провели широкі дискусії щодо шляхів подальшої співпраці у галузі глобальної продовольчої безпеки, глобальних поставок енергоносіїв, і, звичайно, щодо визнання того, що жорстокість Путіна зачіпає всіх нас.

І геополітичні наслідки дій Росії справді мають пульсуючий ефект. Отже, Індія не входить у "Велику сімку". Цього року вона є державою-гостем. Тому ми, звичайно, співпрацюватимемо з Індією та ділимося деталями наших заходів. І, звичайно, ми, як і раніше, сподіваємося, що ми зможемо досягти максимального узгодження.

А тепер трохи пояснень на питання, що мені часто задають, і відповідь на яке в тому числі є в цих двох хороших новинах:

Чому США "їдять слона частинами"? Можна ж було просто взяти й одразу накласти санкції на все. Деякі, можливо, навіть бачать в цьому якийсь злий умисел наших союзників.

Санкції – це "високотехнологічна" економічна зброя.

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Щоб санкції працювали, серед іншого, потрібно, щоб як можливо більша частина економік їх дотримувалася. Бо якщо якась велика економіка не буде дотримуватися санкцій, то більше шкоди вони принесуть тому, хто їх накладає. А не тому, на кого їх накладають. А значить, перед їх накладенням країна – лідер процесу має провести ґрунтовну дипломатію з економіками, які можуть врятувати злодія від санкцій.

І під кожен новий пакет – нове коло дипломатії. І кожен новий пакет може вимагати змін кола країн, з якими треба домовлятися про їх дотримання. Бо на різні товари можуть бути різні країни-споживачі та продавці. І отримати згоду потрібно до накладення санкцій, а не після. Бо якщо країна починає їх не дотримуватися, потім змінити її позицію майже неможливо.

Це об'єднує, бо схоже на співучасть у злочині. Місяці США готували світ до того, що вторгнення буде.

Результатом стало те, що вперше в історії перший пакет санкцій був накладений за години. А значить завдяки оприлюдненню розвідданих та дипломатії ще до вторгнення вдалося узгодити з ключовими економіками перший пакет.

Сьогоднішній обнадійливій новині про Індію передували тижні американської дипломатії. Важкої. Бо Індія залежить від російських поставок зброї. Для неї це життєво важливо. Бо не перше покоління Індії зростало в дружбі з росіянами. Згадайте Радянський союз – індійські фільми.

Це був дуже дорогий процес. 11 квітня зустріч на високому рівні між індійськими та американськими високопосадовцями у Вашингтоні. І я хочу вірити, що Індія зробить правильний вибір: на якому боці історії вона буде.

Адже Індія – великий імпортер нафти та вугілля. І певний орієнтир для ще кількох країн у своєму регіоні. І, щоб санкції не вдарили накладаючого та не призвели до зворотнього ефекту, коли справа не про просто якусь країну, а про геополітичну поляризацію, вони мають:

Не об'єднати навколо агресора автократії в єдиному опорі економічному тиску;

Не нажахати тих, хто сумнівається, залежністю;

Не сприяти ще більшій поляризації та залізній завісі, по інший бік якої опиниться не одна країна, а чимала частина світу;

А навпаки – відрізати агресора, зробити ізгоєм в різних частинах світу, різних релігіях, різних політичних устроях.

Тоді можна досягнути припинення війни. А не роздмухування. Масштабування. Наближення світу до межі катастрофи й трагедії для мільярдів на десятки років. Відверто, дивлячись на те, як калібрують санкційний інструмент США сьогодні, відчуття, що враховані помилки ще з часів середньовічних блокад.

Хто знає, можливо, сьогодення буде винаходом і підручником про те, як застосовувати супер ефективну, але "високотехнологічну" та дуже ризиковану для користувача економічну зброю.

І для скептиків.

США війна в Україні тільки в частині поставок зброї коштує близько 300 мільйонів доларів на тиждень. Додайте сюди значні витрати від енергетичної дипломатії. Затрати через боротьбу зі світовою продовольчою кризою. Викиди історично рекордних обсягів нафти з резервів.

Політичні ризики напередодні виборів через інфляцію. Мільярди на підтримку європейських союзників, які взяли на себе основний тягар українських біженців. Щонайменш три детальних та максимально достовірних щоденних брифінгів різних американських інституцій, присвячених Україні.

Це лише частина ресурсу, який витягує з них війна Росії проти України. Та ризиків, які вона створює.

І на сам кінець, до чого вже призвели накладені санкції:

1. За прогнозами цього року ВВП Росії скоротиться на двозначну величину. І якщо говорити в перспективі, то це більш ніж удвічі більше, ніж скорочення, яке відбулося після дефолту 1998 року.

2. Але на відміну від того часу, коли Росія перебувала у процесі інтеграції у світову економіку, зараз вона перебуває у процесі ізоляції як держава-ізгой.

3. За прогнозами МВФ, економічний шок лише цього року зведе нанівець економічні досягнення останніх 15 років.

Раніше Росія була 11-ою за величиною економікою у світі. Тепер вона з великою ймовірністю вибуває з першої двадцятки.

4. Інфляція: За останніми даними, опублікованими на цьому тижні, інфляція в Росії вже перевищує 15 відсотків і, за прогнозами, досягне 20 відсотків і більше. Процентні ставки у Росії вже становлять 20 відсотків.

5. Таким чином, поєднання високих темпів інфляції та відсоткових ставок підірве потенціал довгострокового зростання Росії.

6. І сумна реальність полягає в тому, що через війну Путіна росіянам буде важче виїжджати за кордон.

7. Це означає, що їхні дебетові картки можуть не працювати.

8. Вони можуть мати можливість купувати лише підроблені телефони та підроблений одяг.

9. Полиці в магазинах запустіють.

10. Реальність така, що країна занурюється в економічну, фінансову та технологічну ізоляцію. І такими темпами вона повернеться до радянського рівня життя 1980-х років.

11. Путін сам сказав, що санкції вимагатимуть глибоких структурних змін у російській економіці, щоб впоратися з новими реаліями, включаючи інфляцію та безробіття. Міністр Лавров заявив, що "ніхто не міг передбачити" дії центрального банку.

12. Вони просто не були готові до того, що їхня економічна фортеця впаде.

І це сталося.

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