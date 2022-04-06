"Батько" рашизму

Тому що Жириновський, по суті, – це автор сучасного російського фашизму. Те, що ми зараз чуємо в ефірах російських телеканалів, Жириновський говорив найперший. І тоді це було навіть ту мач для Рейху. Я пам'ятаю – неодноразово я запитував Дмитра Пєскова (це голос фюрера), який казав: "Ну, це його особиста думка".

Актуально Жириновський помер, але колективний Жириновський досі живий

І ось зараз є дані про те, що Жирік здох. Першим повідомив, що Жириновський вирушив на концерт Кобзона, сенатор Олексій Пронюшкін. Так, пізніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін цю новину спростував, сказав, що Жирик живіший за всіх живих.

Але щось мені підказує, що партія ЛДПР котиться до свого логічного заходу. Тому що це – партія хлопчиків, які купаються голяка з Жириновським і більше нічого. Це – партія однієї людини, і треба визнати, що вона була талановита.

Зомбі на службі в діда війни

І навіть якщо зараз він ще в комі, то він же помер уже давно. Він помер за життя, як і вся Росія. Так ось що тут важливо? Жириновський виголошував найяскравіші гасла, які запалювали російську громадську думку, і говорив, що інші соромилися сказати вголос.

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Тому я й кажу, що він – ідеолог фашизму. Й у цієї людини все-таки була одна чітка характеристика – багато хто вважав її таким придворним блазнем. Хоча ЛДПР здебільшого складалося з кримінальних авторитетів та бізнесменів, яким потрібний політичний "дах".

Ось він, Жириновський, є ідеологом цього імперського, російського фашизму. І те, що він говорив, як з'ясовується, є реальними думками Володимира Путіна. Жирика не просто так називали альтер-его цього діда війни, повелителя бункера.

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