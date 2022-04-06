Денацифікації одного Жириновського замало
Його як монстра годує путінська пропаганда.
З другої спроби Одіозний українофоб Володимир Жиріновський помер
Наша армія переможе російську, але в безпеці ми будемо, лише коли переможемо колективного Жириновського.
Денацифікація Росії – сувора необхідність
У Росії співають маячню про "денацифікацію" України, а от дефашизація Росії конче потрібна.
Без цього ані Україна, ані світ не будуть у небезпеці.
Геноцид української нації: у Раді зареєстрували постанову про злочини Росії – дивіться відео: