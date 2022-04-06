Так, про смерть Жиріновського повідомив спікер російської Думи В'ячеслав Володін.

Зауважте У Росії повідомили про смерть Жиріновського, але влада спростувала це

Лідер ЛДПР хворів на коронавірус та був у комі. Додамо, що він 8 разів вакцинувався від хвороби. Однак не помогло, бо "коловся" російським "Спутником".

Попередня "смерть" Жиріновсього

У Росії про смерть Жиріновського заявили ще 25 березня. Інформацію про смерть підтвердив сенатор Олександр Пронюшкін, але Володін заперечив.

Тоді вже і Пронюшкіну довелось видалити пост.

Чим "прославився" Жиріновський

Політик відомий своїми неадекватними й українофобними заявами. Наприклад, напередодні Нового 2022 року Жиріновський закликав "бомбити Україну та Європу в новорічну ніч". До слова, у березні минулого року у прямому ефірі пропагандистів Жиріноський завив як вовк. Таким чином він вирішив показати, як мають реагувати світові лідери на війну.

Також росіянин обіцяв заплатити 10 мільйонів рублів тому, хто вчепить російський триколор над Києвом, а в лютому 2020 року радив "напалмом спалити Київ та Львів".

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