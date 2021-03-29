Російський політик-українофоб Володимир Жиріновський завив, як вовк. Таким чином він хотів показати, як повинні реагувати світові лідери, якщо рапом почнеться війна.

Так, Жиріновський в ефірі російських попагандистських каналів заявив, якщо світ наблизиться до небезпеки, троє світових політиків мають "завити по-вовчи".

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Про яких політиків говорив Жиріновський

За словами політика, це "Джо, Сі та російський президент". Ймовірно, він мав на увазі лідера США Джо Байдена, очільника Китаю Сі Цзіньпіна та главу Росії Володимира Путіна. Жиріновський впевнений, чиє виття буде голосніше, тому перемога у війні гарантована.

Власне, Жиріновський вирішив показати, як треба вити.

До речі, навіть пропагандист Володимир Соловйов відреагував на такі вчинки Жиріновського.

Я боюсь уявити, чим ви накачуєтесь до ефіру,

– заявив Соловйов.

В мережі жартують, що ймовірно, у Жиріновського побічний ефект від щеплення "Супутником V" або ж старечий маразм.

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