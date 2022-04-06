Да, о смерти Жириновского сообщил спикер российской Думы Вячеслав Володин.

Заметьте В России сообщили о смерти Жириновского, но власти опровергли это

Лидер ЛДПР болел коронавирусом и находился в коме. Добавим, что он восемь раз вакцинировался от болезни. Однако не помогло, потому что "кололся" российским "Спутником".

Предыдущая "смерть" Жириновского

В России о смерти Жириновского заявили 25 марта. Информацию о смерти подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, но Володин возразил.

Тогда уже и Пронюшкину пришлось удалить пост.

Чем "прославился" Жириновский

Политик известен своими неадекватными и украинофобными заявлениями. Например, в канун Нового 2022 года Жириновский призвал "бомбить Украину и Европу в новогоднюю ночь". К слову, в марте прошлого года в прямом эфире пропагандистов Жириносский взвыл как волк . Таким образом, он решил показать, как должны реагировать мировые лидеры на войну.

Также россиянин обещал заплатить 10 миллионов рублей тому, кто зацепит российский триколор над Киевом, а в феврале 2020 советовал "напалмом сжечь Киев и Львов".