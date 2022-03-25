Російський політик, який був відомий своїми антиукраїнськими поглядами, хворів на коронавірус. Про його смерть 25 березня повідомили росЗМІ.
До теми Жиріновський 2 тижні приховував, що інфікувався коронавірусом
ЗМІ повідомили про смерть Жиріновського
Володимир Жиріновський помер сьогодні (25 березня – 24 канал), о 10:45,
– йдеться у повідомленні.
Останню добу політик провів у комі. Йому було 75 років.
Інформацію про смерть Жиріновського підтвердив сенатор Олександр Пронюшкін. Водночас глава Держдуми В'ячеслав Володін спростував це. Він зазначив, що політик у важкому стані, та все ще живий.
Після цього Пронюшкін видалив зі своєї сторінки у телеграмі повідомлення про смерть Жиріновського та перепросив за поширення неправдивої інформації.
Нагадаємо, Жиріновський хворів на коронавірус, хоча 8 разів вакцинувався від хвороби. Ба більше, вперше лідер ЛДПР зробив щеплення ще восени 2020 року, при тому, що вакцинальна кампанія в Росії стартувала у грудні 2020 року. Отож політику вкололи ще навіть не затверджену російську вакцину.
Перші 3 вакцинації Жиріновський зробив невизнаним ВООЗ "Супутником V", наступні 3 – російським препаратом "ЕпіВак", а останні 2 – "КовіВаком".
До теми – у Росії помер Володимир Жиріновський, – ЗМІ: дивіться відео
Що відомо про скандальні заяви українофоба Жиріновського
- Напередодні Нового 2022 року Жиріновський закликав "бомбити Україну та Європу в новорічну ніч". Мовляв, він би саме так вчинив, якби був президентом Росії.
- Раніше Жиріновський заявив, що заплатить 10 мільйонів рублів тому, хто вчепить російський триколор над Києвом.
- В лютому 2020 року політик-скандаліст радив "напалмом спалити Київ та Львів". Така реакція була на трейлер стрічки "Наші котики".
- У березні 2020 року Жиріновський вважав за доречне напасти на Україну без попередження "аби знищити ЗСУ".