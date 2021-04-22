Жиріновський пообіцяв 10 мільйонів тому, хто встромить прапор Росії над Києвом
Опальний політик-українофоб Володимир Жиріновський відзначився черговим зашкваром. Він пообіцяв 10 мільйонів рублів тому, хто повісить над Києвом прапор Росії.
Джерело:24 канал
Відповідне відео із зухвалими заявами російського політика оприлюднили у соцмережах. Пропозицію "підзаробити" Жиріновський висловив поліцейським.
Раніше Жиріновський в ефірі пропагандистів завив, як вовк: відео
Що ще опального сказав Жиріновський
Українофобською заявою він відзначився у приміщенні, де Путін виступав із заявою до Федеральних зборів. Жиріновський вийшов до поліцейських, які стояли на вході біля металодетектору.
Дам 10 мільйонів рублів тому, хто повісить прапор Росії над Києвом. Особисто я даю. Ясно? Готуйтеся!
– сказав Жиріновський і пішов.
Окрім того, Жиріновський дав інтерв'ю десятку журналістів. Він наговорив традиційні "путіноцентричні" тези про його всемогутність і велику славу Росії. Він зокрема зазначив: вирішувати долю світу будуть тільки дві людини. Потім переправився: точніше один – лише глава Росії. Байден – взагалі ні до чого і нічого у світі не вирішує.
Жиріновський сказав, що США варто займатися расовими проблемами, адже через них там кожного дня відбуваються вбивства. Щодо Зеленського і його пропозиції сказав: той нічого не вирішує і не має пхатися до Путіна.
Жиріновський про прапор Росії над Києвом: дивіться відео
Поділитися новиною